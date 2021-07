Belinda Carlisle: "Non ascolto mai le mie canzoni"

L'ex cantante delle Go-Go's Belinda Carlisle non ascolta mai le sue canzoni. Durante una conversazione con la rivista Classic Pop ha spiegato che ci torna sopra solo se si sta preparando per un tour e deve quindi dare una rinfrescata ad arrangiamenti e melodie.



La musicista statunitense, oggi 62enne, porta quale esempio pratico alla sua affermazione il disco del suo debutto solista, "Belinda", pubblicato nel 1986. "Semplicemente non ascolto la mia musica. Lo faccio quando devo per lavoro, ma non ascolto quell'album da oltre 20 anni".

La Carlisle ammette inoltre che ci sono alcuni dischi che non sopporta proprio di ascoltare perché al tempo della loro uscita stava passando un brutto momento della sua vita personale. Ad esempio trova molto doloroso e difficile "A Woman and a Man" (1996) perché registrato quando era alle prese con una dipendenza da droga molto pesante

, superata solo nel 2005.

"Quell'album è terribile, ero in preda alla dipendenza. Penso che ci siano un paio di canzoni decenti, ma per la maggior parte non è molto buono. Non riesco ad ascoltare quell'album. Ma quando lo dico nelle interviste, i fan rispondono, 'Di cosa stai parlando? È un grande album.' Va bene. ma non credo che lo sia. Non ero presente come avrei dovuto e penso che si senta. Fu la prima volta nella mia vita che non avevo l'ultima parola sul contenuto dell'album. Se avessi potuto fare qualcosa di diverso avrei dovuto essere più presente, se non fossi stata drogata avrei puntato i piedi su quello che volevo cantare, non quello che qualcun altro voleva che cantassi. E' quello che ho finito per fare perché io ero in un brutto posto". .