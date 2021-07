Imagine Dragons, il nuovo singolo è la commovente "Wrecked"

Gli Imagine Dragons hanno pubblicato il loro nuovo commovente singolo intitolato "Wrecked", nell'attesa dell'uscita dell'album "Mercury - Act 1", il prossimo 3 settembre, con la produzione di Rick Rubin.

Il frontman della formazione statunitense Dan Reynolds ha perso tragicamente la cognata, Alisha Durtschi Reynolds, a causa di un cancro.

"Wrecked" è stata dedicata a lei, come dichiarato dallo stesso Dan: "Lei era la luce più brillante. Un faro di gioia e forza per tutti quelli che incontrava. La sua improvvisa scomparsa mi ha scosso in un modo che ancora non riesco ad esprimere. Ero con lei e con mio fratello quando è morta, ed è stata la prima volta nella mia vita che ho assistito a una morte così. Ha sigillato nella mia mente la fragilità della vita e il fine di tutto questo. Ho visto mio fratello affrontare qualcosa che nessuno dovrebbe affrontare. Ma ho anche visto la sua fede portargli speranza per un futuro insieme a lei. Io posso solo sperare la stessa cosa. Questa canzone è stato il mio modo di affrontare il tutto, poiché la musica è sempre stata il mio rifugio. Non essendo più un uomo di fede fervente, posso solo sperare che lei la ascolti da qualche parte in un luogo dove è guarita e non soffre più. Questa canzone è il mio augurio per l'eternità a coloro che amo.".

In precedenza dal nuovo album, che giunge a tre anni da "Origins" ( leggi qui la recensione ) pubblicato nel novembre 2018, sono già usciti i singoli "Follow You" e "Cutthroat".