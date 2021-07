Vinicio Capossela, Ennio Morricone e Amy Winehouse: le uscite estive di Nexo+

Vinicio Capossela, Ennio Morricone, 2Cellos e Amy Winehouse sono alcuni dei protagonisti delle uscite estive in streaming su Nexo+. A luglio e agosto sono in arrivo sulla nuova piattaforma digitale di Nexo Digital tantissimi nuovi titoli, tra cui alcune interessanti uscite musicali.

A partire da oggi, 1 luglio, è disponibile “Bestiario D'amore - Vinicio Capossela incontra Alessandro Barbero”: una conversazione musicata intorno al “Bestiario d’amore” di Richart de Fornival, componimento letterario dal quale il cantautore di origini irpine ha attinto per realizzare il suo ultimo EP omonimo, illustrato dall’artwork di un’artista d’eccezione, Elisa Setzinger. Il “Bestiario” di de Fornival è un trattato sull’amore, l’estremo bando di un innamorato che convocando le leggi stesse della natura cerca di convincere l’amata dell’unicità e della forza del suo sentimento. È un concertato che parla a tutte le cinque porte dei sensi, in maniera assolutamente attuale, forse perché l’amore è l’unico tema sul quale non siamo mai davvero cambiati e in nome del quale continuiamo a ragliare, covare, volare, fornirci di unghia, di corna e di coda, e siamo corvo, cigno e balena. Per parlare d’amore, ai tempi del grande distanziamento, Vinicio Capossela parla con lo storico Alessandro Barbero di immagine e testo, di medioevo e postmodernismo, di scienza e credenza, di poesia e di storia e in generale di tutto lo zoo interiore che l’inebriamento amoroso mette in libertà.

Il 6 luglio, a un anno dalla scomparsa di Ennio Morricone, Nexo+ ricorderà il grande compositore e direttore d’orchestra con “Morricone Segreto: Celebrating Ennio Morricone” di Ruggero Longoni.

Per commemorare quello che sarebbe stato, lo scorso novembre, il 92esimo compleanno di Ennio Morricone, cinque dei suoi più stretti collaboratori e il figlio Marco Morricone si sono riuniti nello studio del Maestro a Roma - lo storico Forum Studios, fondato nel 1970 dallo stesso Ennio Morricone insieme ad Armando Trovajoli, Luis Bacalov e Piero Piccioni. Una vera famiglia e casa, dove il compositore ha registrato la maggior parte dei suoi capolavori. Ancora oggi i Forum Studios sono considerati un vero e proprio "tempio della colonna sonora" e hanno caratterizzato il leggendario sound del Maestro negli ultimi 50 anni e quello di molti altri artisti di fama internazionale. I cinque celebri musicisti, che hanno lavorato al fianco del compositore su alcune delle sue partiture più iconiche, condividono ricordi e storie su di lui e rievocano la sua brillante carriera durata più di sei decenni, ispirati dall'ascolto del primo capitolo di "Morricone Segreto", la serie discografica dedicata alle colonne sonore meno celebri del Maestro edita da CAM Sugar, storica etichetta italiana di musica da film.

Oltre a tre titoli - tra cui anche il documentario “2Cellos - 2Faces” - per celebrare la musica dei violoncellisti Luka Šulić e Stjepan Hauser, disponibili sulla piattaforma in streaming dal 9 luglio, per il corrente mese è previsto anche l’arrivo di "Amy - The girl behind the name”, vincitore dell'Oscar al miglior documentario nel 2016. In occasione dei 10 anni dalla scomparsa della cantante britannica, il prossimo 23 luglio su Nexo+ è disponibile il docufilm dell’inglese Asif Kapadia dedicato a Amy Winehouse: un ritratto intimo e delicato della vita e della carriera della voce di “Back to Black”, scomparsa a Londra a soli 27 anni. La storia drammatica della cantante, la sua personalità fragile, il rapporto con la famiglia, la fama, la dipendenza e, soprattutto, il suo talento. Il regista Asif Kapadia ha diretto anche i documentari Senna (2010) e Diego Maradona (2019).

Per il mese più caldo dell’anno, invece, è previsto l’arrivo di “Chitarra - Un'arma a sei corde” di Pierre-Paul Pujiz, su Nexo+ dal 12 agosto: una storia, dal blues delle origini all'avvento del rock'n'roll, raccontata attraverso le voci di personaggi come Wayne Kramer, John Kay, Judy Collins o Lee Ranaldo. È il racconto di come sei semplici corde sono riuscite a scuotere il pianeta.