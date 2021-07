Dopo gli AC/DC il piccolo Jesus di 7 anni reinterpreta Bruno Mars: video

Lo scorso giugno in una puntata di “La Voz Kids”, versione spagnola del programma The Voice Kids, Jesús del Río, un bambino di sette anni, aveva tirato fuori il Bon Scott che è in lui per interpretare il classico degli AC/DC "Highway to Hell” durante le “blind audition”. Ora, in un recente appuntamento con il talent canoro spagnolo dedicato ai più piccoli, il giovane cantante in coppia con altri due concorrenti ha eseguito "Locked Out of Heaven" di Bruno Mars.

Dopo aver interpretato il singolo del cantante nato alle Hawaii nel 1985 tratto dal suo secondo album in studio “Unorthodox Jukebox” del 2012, il coach di Jesús del Río - la popstar spagnola Melendi - ha però ammesso che la canzone portata in sfida potrebbe non essere stata la scelta giusta per il bambino, che reinterpretando il pezzo della band australiana aveva invece dato l’idea di essere una vera rockstar. Nonostante questo, il 42enne cantante di Oviedo ha premiato Jesús per la sua personalità, permettendogli così di passare alla manche successiva e di proseguire il percorso all’interno del programma “La Voz Kids”.

Ecco, invece, il video di "Locked Out of Heaven" di Bruno Mars