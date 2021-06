Sette anni e una grande passione per gli AC/DC. Video.

Un bambino di sette anni di nome Jesús del Río ha fatto venire a galla il Bon Scott che è in lui per interpretare il classico degli AC/DC "Highway to Hell" in una recente puntata del talent dedicato ai ragazzini 'La Voz Kids' in Spagna, suscitando l'entusiasmo dei quattro capitani del programma televisivo: David Bisbal, Rosario Flores, Vanesa Martin e Melendi.

L'esecuzione del brano della band australiana, data anche la giovanissima età del rocker, è proprio tutta da vedere. Dopo avere cantanto Jesus è stato chiamato a dover scegliere quale capitano seguire e, quindi, in quale squadra entrare, il banbino ha scelto la popstar spagnola Melendi. Come giustamente fa notare il sito della testata Consequence of Sound, se e quando gli AC/DC dovessero andare in tour, di passaggio in Spagna potrebbero pensare di invitare sul palco il giovane virgulto per un duetto con Brian Johnson.