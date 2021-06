Franco Battiato, il concerto-tributo a Verona: canzoni e cantanti (secondo Fabio Zuffanti)

Abbiamo chiesto all'autore di numerosi libri su Battiato (il più recente è l'appena uscito "Segnali di vita", edito da Baldini+Castoldi, del quale vedete la copertina qui sotto), di compilare la sua scaletta ideale per il concerto-tributo che si terrà il 21 settembre all'Arena di Verona.

Ecco la sua risposta/proposta.



Quando ho saputo dell'evento che il prossimo 21 settembre si svolgerà all'Arena di Verona sono stato preso dal panico.

Oddio, ho pensato, e adesso che succederà? Chi chiameranno a interpretare i sacri pezzi di Franco Battiato? canzoni che non sono solo tali bensì veri e propri pezzi d'assoluto. Un qualcosa che non tutti possono cantare, che non vanno interpretate ma vissute intensamente, sulla propria pelle. Poi però ho cominciato a guardare alla cosa con curiosità, specie nei riguardi della scaletta. Che brani ci saranno, quali ripescaggi avverranno? Non mi faccio molte illusioni e sono sicuro che il tutto si risolverà in una sorta di greatest hits live da parte dei soliti noti, ma ciò non può impedirmi di sognare quale sarebbe la scaletta e gli interpreti dei miei sogni, quasi tutti alle prese con cose distantissime dalle loro solite proposte. Del resto questo insegnava Franco: a mettersi sempre e comunque in gioco. Così mi sono divertito a buttarne giù una quasi totalmente surreale. Eccola. (Fabio Zuffanti).



È l'amore – Achille Lauro & Orchestra

Fenomenologia – Beatrice Antolini

La convenzione – Marlene Kuntz

Areknames – Baustelle

Beta – Vasco Rossi

Sequenze e frequenze - Iosonouncane

Da Oriente a Occidente – Madame & Area

Propiedad prohibida - Subsonica

Stranizza d'ammuri – Denovo & Colapesce



Prospettiva Nevski – Ligabue & PFM

Gli uccelli – Fabio Cinti & Orchestra

L'esodo – Juri Camisasca & Willie Peyote

La stagione dell'amore – Pierpaolo Capovilla & Lo Stato Sociale

No time no space – Gianni Morandi & Lino Capra Vaccina

Zai Saman – Jovanotti & Banco Del Mutuo Soccorso

Secondo imbrunire – Alice

L'ombra della luce – Angelo Branduardi

Tao – Fedez & Afterhours

La cura – Giovanni Lindo Ferretti

Shock in my town – Bluvertigo

Shackleton - Måneskin

Tra sesso e castità – Renato Zero & Calibro 35

La porta dello spavento supremo – Adriano Celentano & Pinguini Tattici Nucleari

Stati di gioia – Laura Pausini & Lacuna Coil

Inneres Auge – Elisa & Extraliscio

Apriti Sesamo – Elio & Le Storie Tese