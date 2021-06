Maneskin: riguarda il concerto da Berlino trasmesso su TikTok

I Maneskin sono sbarcati su TikTok e, dopo aver raccolto oltre un milione di follower in pochi giorni, hanno annunciato una diretta sulla popolare piattaforma social in programma il 16 giugno 2021.

Per inaugurare il proprio arrivo sul social network cinese la band di Damiano David e Victoria De Angelis (il cui profilo TikTok è disponibile a questo indirizzo) ha trasmesso un concerto da Berlino che ha visto la formazione romana, reduce dalla vittoria all'Eurovision Song Contest 2021, eseguire live alcuni dei suoi brani più noti tratti sia dall’ultimo album del gruppo, “Teatro d'ira - Vol. I”, che dai suoi lavori precedenti.

Dopo aver aperto il set con “Zitti e buoni”, la canzone vincitrice del Festival di Sanremo 2021 e della sessantacinquesima edizione del contest che quest’anno si è tenuto a Rotterdam, il gruppo capitolino ha poi proposto il brano “Chosen” del 2017, prima di eseguire altri brani tratti dal suo più recente disco come “La paura del buio”, “Coraline” e “For your love”. Prima di chiudere lo show con “I wanna be your slave”, la band ha suonato la cover di “Black Skinhead” di Kanye West.

Il video del concerto dei Maneskin da Berlino è stato registrato da diversi utenti e sul profilo Instagram del fanclub dedicato alla formazione capitolina - per esempio - è stata pubblicata la registrazione dello show.

Alcune clip dello show sono state condivise anche su YouTube:

Damiano David e soci, attualmente impegnati in un tour promozionale europeo, recentemente si sono separati da Latarma Management e, secondo quanto riportato da Rockol, dopo la fine del rapporto con l’agenzia di Marta Donà a sovrintendere alla carriera dei Maneskin potrebbe essere Fabrizio Ferraguzzo.