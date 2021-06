I Maneskin sbarcano su Tik Tok: domani dal vivo sul social

Solo pochi giorni fa, in una diretta su Instagram, dicevano ai loro fan "We don't have Tik Tok". Ma la loro musica girava eccome, sul social: molti popolari creator usavano le loro canzoni ("Zitti e buoni" su tutte) per i loro video.

Ora la band di Damiano David e Victoria De Angelis è sbarcata sul social, e lo fa in grande stile: un profilo ufficiale, che ha raccolto un milione di follower in pochi giorni. Per ora ci sono solo due video: una prova in studio di "Coraline" (838mila riproduzioni) e soprattutto l'annuncio di un concerto, domani - 16 giugno - da Berlino, alle 17.00: il video in poche ore ha superato i 3 milioni di visualizzazioni. Lo potete vedere qua, a questo link.

Insomma, la band continua a puntare all'estero e a nuovi mercati, allargando il suo raggio d'azione. Inizialmente si era ipotizzato che la fine del rapporto con il Latarma Management fosse dovuto proprio a questa apertura sempre maggiore verso un mercato internazionale, con un nuovo manager esperto in questo campo. Invece, secondo quanto riportato ieri da Rockol, la band avrebbe optato per una soluzione di continuità passando dall'agenzia di Marta Donà, che aveva preso in carico i Maneskin a X Factor nel 2017 a Fabrizio Ferraguzzo, che del talent era ed è il direttore musicale, e che ha prodotto i due album della band, oltre ad essere manager con responsabilità A&R in Sony Music Italia, l'etichetta della band.

Detto questo - anche se il management rimane nazionale - la band ha scelto di debuttare su Tik Tok dall'estero, dove è attualmente impegnata in tour promozionale.