Lindsey Buckingham, dopo dieci anni un nuovo album solista

L'ex Fleetwood Mac Lindsey Buckingham ha annunciato l'uscita del suo eponimo album solista programmata per il 17 settembre. Inoltre ha condiviso il primo singolo del disco, "I Don't Mind".



"Lindsey Buckingham" giunge a dieci anni di distanza dal suo precedente album solista "Seeds We Saw" che risale al 2011 e a quattro anni da "Lindsey Buckingham/Christine McVie" (leggi qui la recensione), che vide il chitarrista unire le forze con quella che all'epoca era una sua compagna di band dei Fleetwood Mac.

Il disco segna anche il suo ritorno dopo la sua cacciata proprio dai Fleetwood Mac nel 2018. L'anno seguente, nel 2019, Buckingham ebbe un attacco di cuore che lo portò sotto i ferri per un intervento d'urgenza che aveva tra i rischi collaterali anche quello di subire un danno permanente alle corde vocali, fortunatamente scongiurato, come potete verificare ascoltando "I Don't Mind".

Parlando della sua nuova canzone in un comunicato stampa, il 71enne musicista californiano ha spiegato: ""I Don't Mind", come molte delle canzoni del mio nuovo album, parla delle sfide che le coppie affrontano nelle relazioni a lungo termine. Nel tempo, due persone trovano inevitabilmente la necessità di aumentare la loro dinamica iniziale con la flessibilità, l'accettazione dei reciproci difetti e la disponibilità a lavorare continuamente sui problemi; questa è l'essenza di una buona relazione a lungo termine. Questa canzone celebra quello spirito e quella disciplina”.

Tracklist:

01. Scream

02. I Don’t Mind

03. On the Wrong Side

04. Swan Song

05. Blind Love

06. Time

07. Blue Light

08. Power Down

09. Santa Rosa

10. Dancing