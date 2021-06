Mondo vinile: Record Store Day, Sottotono, Litfiba, Ludwig

Bentornati alla rubrica di Rockol dedicata a tutto ciò che ruota attorno al vinile: le notizie, le edizioni limitate, gli album da riscoprire in questo formato, la classifica.

Record Store Day

Settimana densa di uscite: 12 comincia l’edizione 2021 del Record Store Day: come accaduto lo scorso anno, non si svolgerà in una sola giornata. Quest’anno, anche il 17 luglio 2021, ma intanto sabato c'è il primo "drop", la prima tornata di uscite:

L'album della settimana: Sottotono

“Originali” è un tributo al passato, ma anche un omaggio al presente: i suoni e le parole di Big Fish e Tormento emozionano oggi come allora. he segna il ritorno dei Sottotono, padri della scena urban italiana, a vent’anni dallo scioglimento, si muove perfettamente fra passato e presente. Diciamolo subito: non è fortunatamente un monumento alla nostalgia. L’album comprende tredici tracce: sei inediti e sette brani storici riarrangiati e rivisitati insieme a numerosi ospiti come Tiziano Ferro, Gué Pequeno, Marracash, Fabri Fibra, Emis Killa, Jake La Furia, Mahmood, Elodie, Coez, Stash, Luchè e Coco, oltre a un’emozionante strofa di Primo Brown scritta otto anni fa e recuperata per l’occasione. Un grande regalo.

L'esclusiva: Ludwig

Venerdì 25 Giugno esce "Neverland", il nuovo EP di Ludwig, DJ e producer romano: è disponibile anche in versione limitata autografata.

Da recuperare in vinile: Litfiba

La band fiorentina è nel mezzo di una campagna di ristampa della propria discografia in vinile - e sta producendo risultati, come vedete nel paragrafo sotto, la clasifica: decisamente una buona occasione per riscoprire alcune pietre miliari del rock italiano.

La classifica della settimana

I Maneskin rimangono al terzo posto con "Teatro d'ira vol. 1", ma la classifica di questa settimana è dominata dalle ristampe: in vetta c'è quella di "17 re", il capolavoro dei Litfiba, seguita da "Neffa e i messaggeri della dopa" di Neffa, mentre all'8° posto c'è "American idiot" dei Green Day. Escono dalla top 10 Ernia e Cosmo, e Harry Stiles torna ad avere due dischi nei primi 10, Qua la classifica completa della settimana.