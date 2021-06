Michele Merlo, per i medici ‘le condizioni peggiorano’

Per lo staff medico dell’Ospedale Maggiore di Bologna le condizioni di Michele Merlo, cantautore ed ex concorrente di “Amici” un tempo noto con lo pseudonimo di Mike Bird, “stanno peggiorando di ora in ora”: a riferirlo, riferisce l’agenzia ANSA, è la famiglia dello sfortunato artista - ricoverato presso il nosocomio del capoluogo emiliano lo scorso giovedì a causa di un'emorragia cerebrale scatenata da una leucemia fulminante - per mezzo di una nota ufficiale. Purtroppo già nella mattinata di oggi, domenica 6 giugno, il padre dell'artista, Domenico, aveva parlato di "speranze di ripresa ridotte al lumicino" riguardo il quadro clinico del figlio.

“"Michele si sentiva male da giorni e mercoledì si era recato presso il pronto soccorso di un altro ospedale del bolognese che, probabilmente, scambiando i sintomi descritti per una diversa, banale forma virale, lo aveva rispedito a casa”, si legge nel comunicato diffuso dai familiari di Merlo: “Anche durante l'intervento richiesto al pronto soccorso, nella serata di giovedì, pare che lì per lì non fosse subito chiara la gravità della situazione".

Sempre nella nota i familiari del cantante hanno smentito categoricamente “quanto alcuni disinformati scrivono sui social: Michele non è stato in nessun modo vaccinato contro il Covid. Michele è stato colpito da una severa forma di leucemia fulminante con successiva emorragia cerebrale”: le ragioni delle precisazione sono da individuare nella polemica nata in Rete riguardo una clip pubblicata da Merlo su TikTok nella quale il cantante affrontava, in chiave ironica, il tema della vaccinazione contro il SarS-Cov-2.