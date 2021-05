I BTS hanno infranto cinque record (sì, cinque), tutti insieme

Non uno, non due, non tre, non quattro. Ben cinque record infranti. Tutti insieme. Che piacciano o no, i BTS non smettono mai di stupire e di riscuotere successi. Gli ultimi arrivano con il nuovo singolo della band sudcoreana, "Butter", uscito lo scorso venerdì, 21 maggio: la sola anteprima su YouTube, pubblicata nei giorni precedenti all'uscita della canzone e del relativo videoclip, ha totalizzato 58 milioni di visualizzazioni. Per dire.

Ora il "Guinnes World Records", che tiene il conto di tutti i primati del mondo, certifica che la canzone dei BTS ha totalizzato cinque record mondiali tra YouTube e Spotify. Intanto, il videoclip ufficiale di "Butter" ha infranto il record relativo al maggior numero di visualizzazioni per un'anteprima: 3,9 milioni di utenti hanno guardato contemporaneamente la premiere sulla piattaforma, lo scorso 21 maggio. Il record precedente era detenuto proprio dai BTS, con il video di "Dynamite": 3 milioni di utenti videro in contemporanea l'anteprima del video.

We've confirmed a new batch of records set by @BTS_twt during the release of their latest single 'Butter' - including having the most viewers for the premiere of a video on @YouTube 🔥 https://t.co/7GifjrD7rQ#BTSButter — Guinness World Records (@GWR) May 25, 2021

Dopo l'anteprima, il video di "Butter" ha totalizzato la bellezza di 108,2 milioni di visualizzazioni in un giorno, diventando così non solo il video k-pop più visto su YouTube in 24 ore, ma addirittura il video che in un giorno ha ottenuto il maggior numero di visualizzazioni in assoluto sulla piattaforma.

Su Spotify, il brano ha totalizzato 11 milioni di stream a livello globale in una giornata, battendo il record precedentemente detenuto da Justin Bieber e Ed Sheeran con "I don't care", 10,9 milioni nel 2019. E nel mese di aprile - i dati sono stati ora diffusi dalla piattaforma - i BTS sono diventati ufficialmente l'artista più ascoltato a livello mondiale su Spotify, battendo i Coldplay.