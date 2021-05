Mondo vinile: Counting Crows, Bob Dylan, Moby

Bentornati alla rubrica di Rockol dedicata a tutto ciò che ruota attorno al vinile: le notizie, le edizioni limitate, gli album da riscoprire in questo formato, la classifica.

Lalbum della settimana: Counting Crows

Non è semplicissimo da trovare in vinile, ma è il formato in cui ascoltarlo: è "Butter miracle" dei Counting Crows, quattro nuove canzoni della band di Adam Duritz concepite come una suite di 18 minuti che occupano il lato A, fondendosi una nell'altra come in digitale non è possibile fare. È sul lato B (e solo in vinile) c'è "August and everything after", la title-track del disco di debutto della band, che però non venne inclusa nella versione originale. È stata registrata nel 2019, 26 anni dopo, diffusa solo in digitale e con i suoi 9 minuti occupa il lato B. Un capolavoro.

L'esclusiva: Moby

Ci allontiamo per un attimo dal vinile, per rimanere in tema di formati non digitali: il 28 maggio esce "Reprise", il nuovo album di Moby in uscita per Deutsche Grammophon, storico marchio discografico della musica classica, con 14 successi riletti in chiave orchestrale. La versione esclusiva è su cassetta, questa volta

Da recuperare in vinile: Bob Dylan

Ieri Bob Dylan ha compiuto 80 anni: ci sono almeno due o tre titoli che sono obbligatori in qualsiasi collezione di vinil ("Highway 61 revisited" e "Blood on the tracks", come minimo), ma c'è l'imbarazzo della scelta, tanto è vasta e tanti sarebbero i titolo da recuperare in questo formato.

La classifica della settimana

In testa due nuove entrate: "IRA" di Iosononuncane e Zucchero Acustico, seguiti da Ligabue. Si affacciano alla top ten anche le nuove uscite di Margherita Vicario, Black Keys e Djungle, mentre scivolano dalla testa al 7° posto "Exuvia" di Caparezza e fuori dalla top 10 "Paesaggio dopo la battaglia" di Vasco Brondi. Ritorna Gue Pegueno (4°). Harry Styles, ospite fisso da settimane, rimane in top 10 con "Fine line" ma solo al decimo posti. Qua la classifica completa della settimana.