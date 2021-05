Tacchi a spillo, calze a rete e body: Elodie, super sexy, conquista Instagram

Le sue potenzialità da popstar internazionale le aveva mostrate anche a marzo sul palco dell'Ariston, durante il Festival di Sanremo (che l'ha vista per una sera al fianco di Amadeus e Fiorello), con un medley che non avrebbe sfigurato al Coachella o a qualche altro grosso festival. Ora Elodie torna a sorprendere, stavolta non i telespettatori ma il popolo dei social network. Con un balletto super sexy su Instagram.

La voce di "Andromeda" ha condiviso sul suo account ufficiale - 2,5 milioni di follower - alcune immagini e un video direttamente dalla sala prove dove si presume stia preparando gli show dei concerti in programma nei principali club italiani il prossimo autunno (si esibirà il 4 novembre al Duel Beat di Pozzuoli, il 6 al Teatro Centrale di Roma, il 9 al Viper Theatre di Firenze, il 12 alla Santeria Toscana di Milano e il 14 all'Hiroshima Mon Amour di Torino). Tacchi a spillo, calze a rete e body, la 31enne cantante balla insieme al suo maestro: "Dance class", si legge nella didascalia che accompagna le foto e il video.

Il post ha superato i 520 mila "mi piace". Tantissimi i commenti. Non solo di fan e feticisti ("Ti prego, calpestami"), ma anche di amici e colleghi del mondo dello spettacolo. Si va da Belen Rodriguez ("Ma io ti adoro", scrive la showgirl) a Frankie Hi Nrg ("Brava!"), passando per Elisa ("Go get them tiger"), Stash dei Kolors ("Il mondo della danza sa?", scrive, tirando in ballo la professoressa di danza di "Amici" Alessandra Celentano), Margherita Vicario ("Queen student!") e Sandra Milo ("Accipicchia!!!!").