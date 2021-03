Sanremo 2021: l'esibizione di Elodie è da Super Bowl. VIDEO

Elodie lascia tutti a bocca aperta al Festival di Sanremo 2021. La 30enne cantante romana, vista l'anno scorso in gara con "Andromeda" (si classificò settima), torna quest'anno come ospite, conducendo insieme ad Amadeus e Fiorello la seconda serata della manifestazione. E si prende la scena con un'esibizione che lascia tutti a bocca aperta.

Il palco dell'Ariston si trasforma per qualche minuto in quello dell'halftime show del Super Bowl - o in quello di un'esibizione di un headliner del Coachella - e Elodie comincia a cantare (presumibilmente in playback) circondata da diverse ballerine. Propone un medley dei suoi successi e di cover di canzoni pop italiane celebri: da "E la luna bussò" di Loredana Bertè a "Rumore" di Raffaella Carrà, passando per "Fotoromanza" di Gianna Nannini. E chiude con un mash up di "Crazy in love" di Beyoncé e "Soldi" di Mahmood, autore della canzone che l'anno scorso Elodie portò in gara al Festival. I video:

ELODIE CHE CANTA “SOLDI” SULLA BASE DI “CRAZY IN LOVE”



CHE SPETTACOLO.#Sanremo2021 pic.twitter.com/DdmjTXwEXt — giuliaa♡ (@vicolociecoo__) March 3, 2021

CHE DEA RAGAZZI.

FAI DI ME QUEL CHE VUOI ELODIE. #Sanrem2021 pic.twitter.com/dn38EiHMHG — LePupille👁 (@CoinquiPine) March 3, 2021