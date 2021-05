La data italiana del tour 'Once upon a mind' del cantautore britannico James Blunt a supporto del suo ultimo album "Once upon a mind" (leggi qui la recensione) - pubblicato nell'ottobre 2019 - originariamente prevista il 18 luglio 2020, poi posticipata al 27 giugno 2021 a Gardone Riviera, in provincia di Brescia, nell'ambito del Festival del Vittoriale Tener-a-mente è riprogrammata nuovamente al 27 giugno 2022.

I biglietti precedentemente acquistati resteranno validi per il nuovo concerto. Per maggiori informazioni sulla validità dei biglietti, clicca qui. I biglietti per la nuova data sono disponibili per l’acquisto sulle piattaforme ufficiali Ticketmaster, Ticketone e in tutti i punti vendita autorizzati.