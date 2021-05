Le indimenticabili melodie di Donovan

Per cinque anni, fra il 1965 e il 1970, il cantautore e chitarrista scozzese Donovan Phillips Leitch, noto alle cronache musicali come Donovan, è stato al culmine della popolarità, grazie alle sue canzoni gentilmente folk con venature psichedeliche che lo fecero (banalmente ed erroneamente) definire “il Bob Dylan britannico”.

Donovan non ha mai coltivato eccessivamente il culto di se stesso, ed anche per questo motivo è stato abbastanza sottovalutato e oggi non è ricordato come meriterebbe. Nel giorno del suo 75esimo compleanno - è nato a Glasgow il 10 maggio 1946 - vi proponiamo di riascoltare alcune delle sue più belle canzoni.

1965, “Catch the wind”

1965, “Colours”

1965, "Turquoise"

1965, “The universal soldier”

1966, “Sunshine Superman”

1966, “Mellow yellow”

1967, “There is a mountain”

1968, “Jennifer Juniper”

1968, “Hurdy Gurdy Man”

1968, “Laléna”

1968, “Atlantis”

1968, “To Susan on the West Coast waiting”

1969, “Barabajagal (Love is hot)”