Tedeschi Trucks Band, esce il live album “Layla Revisited"

La Tedeschi Trucks Band pubblicherà, il prossimo 11 giugno, un album dal vivo intitolato “Layla Revisited (Live At Lockin')” registrato il 24 agosto 2019 al Lockin' Festival di Arrington, in Virginia, durante il secondo dei due set eseguiti dalla band quel giorno all'Infinity Downs Farm.



In quel secondo set di giornata la band ha suonato per intero, in ordine di tracklist, il celeberrimo e unico album dei Derek and the Dominos “Layla and Other Assorted Love Songs”, pubblicato il 14 novembre 1970, qualche giorno dopo la nascita di Susan Tedeschi a Boston.

Alla Tedeschi Trucks Band per l'occasione si sono uniti sul palco il frontman dei Phish Trey Anastasio e il chitarrista Doyle Bramhall II.



Derek Trucks nell'album suona una chitarra Gibson Goldtop del 1957, uno strumento distante solo un numero di serie dallo stesso modello suonato nella registrazione originale da Duane Allman della Allman Brothers Band.



Sull'abilità di Duane alla chitarra Trucks ha dichiarato: "Quando ho iniziato a suonare la chitarra, il suono della slide di Duane Allman era quasi un'ossessione. Il suo modo di suonare su “Layla” è ancora uno dei punti più alti di sempre. Lo spirito, la gioia, l'incoscienza e l'inevitabilità. Mio padre suonava quel disco per fare addormentare me e mio fratello e conficcarlo ulteriormente nel mio DNA".

L'album, che si chiude con una versione in studio di “Thorn Tree In The Garden”, sarà pubblicato su CD, triplo vinile e file digitali. Il primo brano estratto dall'album è “Why Does Love Got To Be So Sad”.

Tracklist:

1. I Looked Away

2. Bell Bottom Blues

3. Keep On Growing

4. Nobody Knows You When You’re Down and Out

5. I Am Yours

6. Anyday

7. Key To The Highway

8. Tell The Truth

9. Why Does Love Got To Be So Sad?

10. Have You Ever Loved A Woman?

11. Little Wing

12. It’s Too Late

13. Layla

14. Thorn Tree In The Garden (studio)