Lucinda Williams in convalescenza dopo un ictus

Lucinda Williams, una delle grandi signore della canzone americana vincitrice nel corso della sua carriera di tre premi Grammy, ha rivelato di essere stata colpita da un ictus lo scorso 17 novembre: come riferisce l’edizione americana di Rolling Stone, l’artista è stata condotta d’urgenza al Vanderbilt Medical Center di Nashville, dove è rimasta per una settimana in terapia intensiva a causa di un coagulo di sangue formatosi nel lato destro del cervello. Dopo cinque settimane di riabilitazione, l’artista è stata dimessa giusto in tempo per le festività natalizie, il 21 dicembre scorso.

A sei mesi dall’episodio, la voce di "Good Souls Better Angels" cammina con l’aiuto di un bastone e non è ancora in grado di suonare la chitarra: tuttavia l’assenza di danni cerebrali rivelata dalle analisi fanno sperare in un pieno recupero dell’oggi sessantottenne star a stelle e strisce.

L’artista ha spiegato le ragione del grande ritardo nel comunicare ai propri fan l’episodio: “Avevo pensato di scriverne su Facebook, ma non volevo che diventasse una cosa grande e allarmante”, ha raccontato, “Perché sapete come funziona, con tutta la gente che scrive ‘stiamo pregando per te’ e tutta quella roba lì. Non volevo che la gente reagisse in modo eccessivo”.

Benché al momento tutti gli impegni dal vivo siano sospesi, la Williams ha spiegato di avere in programma di tornare a esibirsi in pubblico entro la metà della prossima estate.