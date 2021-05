Ermal Meta sul maxi assembramento a Milano: "L'Italia è una Repubblica fondata sul calcio"

La foto del maxi-assembramento in piazza Duomo a Milano durante i festeggiamenti di ieri pomeriggio per lo scudetto dell'Inter. E un tweet severo: "Al Primo Maggio non abbiamo potuto portare i nostri tecnici nonostante tutti i controlli. Ieri al rientro a Milano mi sono trovato questo. È tutto molto imbarazzante e credo di non essere l'unico a sentirsi preso per i fondelli". Lo ha scritto Ermal Meta su Twitter.

Al primo maggio non abbiamo potuto portare i nostri tecnici nonostante tutti i controlli. Ieri al rientro a Milano mi sono trovato questo. È tutto molto imbarazzante e credo di non essere l’unico a sentirsi preso per i fondelli. pic.twitter.com/yQUwYua2ce — Ermal Meta (@MetaErmal) May 3, 2021

Il cantautore di "Vietato morire", che lo scorso sabato ha partecipato a Roma al Concerto del Primo Maggio 2021, è poi tornato sulla questione anche con una storia pubblicata su Instagram, chiarendo il suo punto di vista sulla vicenda: "Dove sono le istituzioni quando servono o è vero che l'Italia è una Repubblica fondata sul calcio?".

Il post è stato inondato di commenti e di insulti da parte di tifosi della squadra milanese e di appassionati di calcio, e Meta ha specificato: "La parola Inter dovrebbe stare fuori dal discorso. Parlo di istituzioni che avrebbero dovuto prevedere una cosa simile. È incredibile il fraintendimento e la merda che si riversa sui social. Va bene, ne prendo atto. Non so cos'altro dire, qualunque cosa io possa dire verrebbe travisata in qualcosa di assurdo e di orribile".