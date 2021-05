Checco Zalone invita a vaccinarsi con il nuovo video di ‘La Vacinada’ con Helen Mirren

“L’immunidad de gregge ancor no è arrivada, ma menomal que estàs LA VACINADA”, ha scritto sui social Checco Zalone per presentare il suo nuovo video, “La Vacinada”, che conta della collaborazione di Helen Mirren.

La clip, un invito rivolto a tutti a vaccinarsi, vede il comico barese cantare, suonare, recitare e ballare in compagnia dell’attrice premio Oscar. Nel filmato, riportato più avanti, Luca Medici - questo il nome all’anagrafe dell’artista - interpreta un certo Francisco Oscar Zalon che, attratto da una donna (Helen Mirren) non più giovanissima solo perché è vaccinata, intraprende con lei un viaggio nelle campagne salentine cantando: "A mi me gusta bailare contigo, o vacinada, con l’anticuerpo dell’Astrazeneca"

“La Vacinada” arriva esattamente un anno dopo il singolo sulla pandemia da Coronavirus, “L'immunità di gregge”, pubblicato da Checco Zalone l’1 maggio 2020, scritto attraverso Skype con il tastierista Antonio Iammarino e Giuseppe Saponari. L’anno precedente il comico (qui alcune delle sue canzoni più divertenti) aveva presentato il brano “Immigrato” e il relativo videoclip, un racconto sulla giornata di un italiano alle prese con un ragazzo di colore.