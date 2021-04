Noel Gallagher dà appuntamento ai fan: nuova musica in arrivo?

Dopo aver rivelato all’inizio del corrente mese di aprile di aver sfruttato il periodo di assenza di impegni dal vivo per scrivere “le canzoni per il mio nuovo album”, ora Noel Gallagher ha dato appuntamento ai suoi fan per domani, 29 aprile, lasciando intendere che entro la fine della settimana potrebbero giungere alcune novità.

Il già principale compositore degli Oasis, tra i protagonisti del Concerto del Primo Maggio 2021 in programma alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma invece che presso la tradizionale piazza San Giovanni, sul proprio profilo Twitter ufficiale ha condiviso ieri - 28 aprile - un’immagine con la data “29.04.2021”. Noel, però, non ha fornito ulteriori dettagli.

Ospite del podcast di Matt Morgan, l’ex chitarrista della band di “Wonderwall” aveva spiegato: “Ho scritto le canzoni per il mio nuovo album, sono stato in studio tutti i giorni.

Se non l’avessi fatto, non so a che punto sarei, adesso. Sono uscite delle cose fantastiche, cazzo”. Riguardo alla possibile data di uscita del suo prossimo album, però, Noel Gallagher aveva detto: “Cosa cazzo ne so. Per adesso sto ancora scrivendo. Dopo aver passato cinque anni in tour, già prima della pandemia avevo previsto di rimanere fermo fino al 2023. Quindi sono ancora nella tabella di marcia. Mi sto prendendo il mio tempo, avrei comunque scritto per un paio d’anni: sono ancora in questa modalità e non sto lavorando in vista di una scadenza precisa”.

Lo scorso anno, precisamente a mezzanotte tra il 29 e il 30 aprile 2020, Noel Gallagher aveva pubblicato la demo di una vecchia traccia degli Oasis che pensava fosse andata perduta,"Don’t stop”. Chissà cosa ha in servo questa volta l’ex chitarrista degli Oasis: non resta altro da fare che attendere domani, 29 aprile, per scoprirlo.

L’ultimo album in studio solista dato alle stampe dal fratello di Liam Gallagher è stato “Who built the moon?”, uscito nel 2017. Al disco ha fatto seguito una serie di tre Ep pubblicati tra il 2019 e il 2020, intitolati rispettivamente “Black star dancing” (qui la recensione), “This is the place” e “Blue moon rising”.