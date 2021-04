Ginevra, da Torino al palco del Concerto del Primo Maggio 2021

Ginevra Lubrano, giovane cantautrice di Torino, ha scritto il suo primo brano a sedici anni.

Nel 2019 Ginevra ha pubblicato con Peermusic Italy e Factory Flaws il suo disco d’esordio: “Ruins”, un EP scritto e cantato in inglese, e per presentarlo calca i palchi di MI AMI Festival, Linecheck Festival e di Liverpool Sound City (UK).

Il secondo capitolo del progetto, l'EP "Metropoli", questa volta tutto in italiano, viene pubblicato il 26 giugno 2020 dall’etichetta Asian Fake, con la direzione musicale condotta dall’artista insieme al produttore e compositore Francesco Fugazza. La più recente conquista è il palco dell’Arena di Verona per l’evento “Heroes”, dove l’artista si è esibita al fianco di Ghemon prima con un duetto e poi cantando “Rajasthan”, brano tratto dal suo ultimo EP.

Il 2021 inizia con un’importante collaborazione: l’11 febbraio esce “Soli”, l’ultimo singolo di Mecna, in cui sono presenti Ginevra e Ghemon, mentre poco dopo l'artista firma il brano “Ispirazione” di Inoki feat. Noemi. E sempre per Noemi Ginevra coscrive il brano "Glicine", portato sul palco del Festival di Sanremo.

Dopo la collaborazione con il producer Ceri, con cui canta e scrive "Non lo farei mai", viene annunciata la sua partecipazione al Concertone del Primo Maggio di Roma.