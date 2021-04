L’ultimo concerto di Frank Zappa negli Stati Uniti diventa un album dal vivo

L’ultimo concerto tenuto da Frank Zappa negli Stati Uniti diventa un album dal vivo, intitolato “Zappa ’88: The Last U.S. Show”. Il disco, testimonianza dello show portato in scena dal compianto chitarrista di Baltimora il 25 marzo 1988 al Nassau Coliseum di New York, verrà pubblicato il prossimo 18 giugno ed è anticipato dalla registrazione di “I Ain’t Got No Heart”.

La pubblicazione, che sarà disponibile sulle principali piattaforme digitali e sotto forma di box set contenente 2CD o 4 vinili da 180 grammi, includerà 29 registrazioni finora inedite del concerto tenutosi cinque anni prima della scomparsa della leggenda della sei corde - avvenuta il 4 dicembre 1993 - e un paio di brani estratti dallo stesso tour.

I pezzi in questione sono la cover di "Whipping Post" della Allman Brothers Band, dal concerto del 16 marzo 1988 a Providence, Rhode Island, e quella di "Stairway to Heaven" dei Led Zeppelin, dallo show del 23 marzo dello stesso anno a Towson, Maryland. Con “Zappa ’88: The Last U.S. Show”, inoltre, sarà pubblicato per la prima volta un medley che include le versioni interpretate da Zappa di tre brani dei Beatles: ”Norwegian Wood", "Lucy in the Sky With Diamonds" e "Strawberry Fields Forever”.

L’album dedicato all’ultimo concerto tenuto da Frank Zappa negli Stati Uniti, a seguito del quale l’artista ha tenuto con la sua band una serie di concerti in Europa, sarà accompagnato da note di copertina scritte dal 'Vaultmeister' Joe Travers e dal batterista Chad Wackerman.

The first posthumous archival release from the '88 touring band focuses on the historic last show #Zappa ever played in the U.S., at the Nassau Coliseum in Uniondale, NY. Available June 18th on digital; 2-CD; and 4-LP 180-gram vinyl box set. PRE-ORDER NOW! https://t.co/5MMJ5hxdTr pic.twitter.com/1Kxla6ckBa — Frank Zappa (@zappa) April 23, 2021

“Zappa ’88: The Last U.S. Show” fa seguito alla pubblicazione della colonna sonora del documentario di Alex Winter su Frank Zappa, contenente 68 tracce, tra cui 12 registrazioni inedite tratte dagli archivi.

Ecco la tracklist e la copertina di “Zappa ’88: The Last U.S. Show:

DISC 1

1. “We Are Doing Voter Registration Here”

2. The Black Page (New Age Version)

3. I Ain’t Got No Heart

4. Love of My Life

5. Inca Roads

6. Sharleena

7. Who Needs the Peace Corps?

8.

I Left My Heart in San Francisco.

9. Dickie’s Such an Asshole

10. When the Lie’s So Big

11. Jesus Thinks You’re a Jerk

12. Sofa #1

13. One Man, One Vote

14. Happy Birthday, Chad!

15. Packard Goose Pt. 1

16. Royal March From “L’Histoire Du Soldat”

17. Theme From the Bartok Piano Concerto #3

18. Packard Goose Pt. II

19. The Torture Never Stops Pt. I

20. Theme From “Bonanza”

DISC 2

1. Lonesome Cowboy Burt

2. The Torture Never Stops Pt. II

3. City of Tiny Lites

4. Pound for a Brown

5. The Beatles Medley

6. Peaches En Regalia

7. Stairway to Heaven

8. I Am the Walrus

9. Whipping Post

10. Bolero

11. America the Beautiful