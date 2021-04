Kruger, nuovo album solista per l'ex Nobraino

E' uscito il nuovo singolo di Lorenzo Kruger “Con me Low-Fi”. Segna il ritorno del cantante riccionese e l’inizio del suo percorso da solista. “Con me Low Fi” è un calembour che gioca sul concetto “con gli altri no, con me lo fai” dove “lo fai” diventa “Low Fi – bassa fedeltà”, quella locuzione che nella musica indica un prodotto non raffinato, ruvido, contrario alla patinatura.

E in “bassa fedeltà” è stato girato il video, con un telefono, in taglio verticale, tra le mura domestiche di casa Kruger, durante questi mesi di reclusione. Per descrivere quel rapporto speciale dove si dà il meglio e il peggio di sé, Kruger ha deciso infatti di riprendere i suoi due bambini, Olivia e Arturo, mentre giocano, litigano e si fanno scherzi. La fratellanza come declinazione alternativa per parlare di sentimenti, la fratellanza che diventa modello di quel confronto dove legami e conflitti si compenetrano in una speciale forma di amore. "Low-Fi indica sì qualcosa di crudo e imperfetto, a volte fastidioso ma è anche qualcosa di sincero, non artefatto, senza filtri come lo sono soltanto i sentimenti veri", spiega l'artista.