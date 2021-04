Visioni a 33 giri: si comincia con i Pink Floyd

Inizia oggi un breve ciclo di tre incontri a cura dello scrittore e musicista Fabio Zuffanti che, a partire da un vinile classico della musica pop-rock, italiana e internazionale, racconta un pezzo di storia della musica.

Ciascun incontro è dedicato a un disco particolare, scelto come protagonista e analizzato nei testi, nelle musiche, nei suoni, nel contesto storico e nella copertina: un vero e proprio viaggio “vinilico” all’interno della storia del rock.

Si parte oggi venerdì 23 aprile alle 18.30 con "Dark side of the moon" dei Pink Floyd, per proseguire alla stessa ora il 25 aprile con "Nursey Cryme" dei Genesis e "La voce del padrone" di Franco Battiato il 21 maggio.

Gli incontri saranno visibili online sul canale YouTube del Palazzo Ducale di Genova a questo link.

Fabio Zuffanti, musicista e scrittore, ha iniziato la sua carriera musicale nel 1994 ed è stato coinvolto nella realizzazione di diversi album, come solista e con band quali Finisterre, La Maschera Di Cera, Höstsonaten e altre. Scrive spesso di argomenti musicali su diverse testate: su Rockol abbiamo recentemente proposto i suoi articoli sui 45 giri anni Sessanta/Settanta di Battiato e una sua analisi di "Collage" delle Orme.