"Musica leggerissima": esce il remix di Cerrone, leggenda della dance

Dopo il successo di Colapesce e Dimartino con la loro "Musica leggerissima", fresco di Doppio Disco di Platino, arriva la versione estiva che si preannuncia come l'immancabile tormentone con cui trascorrere le vacanze. Grazie alla collaborazione internazionale con il producer e dj italo/francese Cerrone - vincitore di 5 Grammy Awards e di un Golden Globe come “Best producer of the year”' - è nata così una versione inedita del brano, un remix tutto da ballare.

Cerrone è una delle leggende viventi della disco music con oltre 30 milioni di dischi venduti nel mondo. Negli anni Settanta ha rivoluzionato il genere sintetizzando in un sound unico sperimentazione elettronica e disco music; ha marchiato a fuoco le notti di New York allo Studio 54 insieme a Andy Warhol e Jean Paul Gaultier, ispirando artisti come Daft Punk, Phoenix, Sébastien Tellier e tutto il movimento french touch.

