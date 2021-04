Sisters of Mercy: concerti rinviati alla primavera del 2022

A causa del protrarsi su scala mondiale di problematiche e limitazioni connesse alla diffusione del virus Covid-19, i Sisters of Mercy hanno deciso di riprogrammare ulteriormente il loro tour per il prossimo anno. I due concerti italiani – inizialmente previsti per marzo 2021 e poi spostati a ottobre – sono confermati per martedì 26 aprile 2022 all’Alcatraz di Milano e mercoledì 27 aprile 2022 all’Orion Club di Ciampino (RM).



I biglietti già emessi sono validi per accedere ai nuovi concerti; chi fosse impossibilitato a partecipare può rivendere il suo biglietto tramite la piattaforma fan-to-fan autorizzata del circuito di vendita da cui ha inizialmente effettuato l’acquisto; in nessun caso è opportuno rivolgersi ai siti di secondary ticketing.





Le vendite sono aperte sui circuiti autorizzati Ticketone (entrambe le date), Ticketmaster e Vivaticket (solo Milano).





Mercoledì 24 Marzo 2021 / Mercoledì 6 Ottobre 2021

Nuova data: Martedì 26 Aprile 2022

Milano, Alcatraz – via Valtellina, 25

Posto unico in piedi: € 30,00 + prev. / € 35,00 in cassa la sera del concerto

Biglietti disponibili su Ticketone, Ticketmaster e Vivaticket.



Martedì 23 Marzo 2021 / Martedì 5 Ottobre 2021

Nuova data: Mercoledì 27 Aprile 2022

Ciampino (RM), Orion Club – via J. F. Kennedy, 52

Posto unico in piedi: € 30,00 + prev. / € 35,00 in cassa la sera del concerto

Biglietti disponibili su Ticketone.