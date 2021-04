Ramones: ecco chi interpreterà Joey Ramone nel nuovo biopic a lui dedicato

È in arrivo un nuovo biopic dedicato alla vita e alla carriera di Joey Ramone, frontman della punk band del Queens scomparso il 15 aprile 2001 a causa di un tumore al sistema linfatico.

La pellicola, prodotta da Netflix in collaborazione con STX, si intitolerà “I slept with Joey Ramone” - come il progetto già annunciato nel 2018 - e sarà basata sull’eponimo libro di memorie, uscito nel 2009, del fratello del cantante dei Ramones, Mickey Leigh.

Nel lungometraggio, diretto da Jason Orley, Joey Ramone sarà interpretato dall’attore Pete Davidson, noto per essere un membro del cast dello show televisivo statunitense “Saturday Night Live” e per aver recitato in film come - tra gli altri - “The Dirt: Mötley Crüe” e “The Suicide Squad - Missione suicida”. Come riportato dall’edizione americana di “Rolling Stone”, Orley e Davidson, che in passato hanno già collaborato insieme per “Big Time Adolescence” del 2019 e lo speciale “Pete Davidson: Alive from New York”, hanno inoltre lavorato insieme alla sceneggiatura del biopic.

A proposito di “I slept with Joey Ramone”, in lavorazione con l’appoggio degli eredi del compianto frontman del gruppo di “Rocket to Russia” e di cui al momento non è stata resa nota la data di uscita, il presidente di STXfilms Adam Fogelson ha detto: