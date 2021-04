I Radiohead pubblicano un raro video live di Thom Yorke del 2005: guarda

Dopo essere tornati a condividere con i fan registrazioni di concerti d’archivio, oggi - 14 aprile - i Radiohead hanno deciso di offrire un altra chicca al proprio pubblico. Sul canale YouTube della formazione di Oxford è stato reso disponibile il video dell’esibizione al pianoforte che Thom Yorke ha tenuto nel 2005 per il programma “From the Basement”, ideato dallo storico collaboratore della band britannica, Nigel Godrich.

La performance, registrata come episodio pilota della seria, ha visto l’artista inglese eseguire prime versioni di brani come “Videotape”, poi pubblicato nell’album dei Radiohead “In rainbows” del 2007, oltre a "Down is the new up" e "Last flowers”, successivamente inclusi in “In rainbows disk 2”. Nel corso del suo set Yorke ha, inoltre, presentato una versione live del pezzo "Analyse" estratto dal suo primo disco solista, “The eraser” del 2006.

Ieri, 13 aprile, la formazione di “OK computer” ha svelato quale sarà il contenuto del nuovo appuntamento con la “Radiohead Public Library”. Il prossimo 16 aprile, dalle ore 21, sul canale YouTube dei Radiohead sarà trasmesso il filmato del concerto che la band ha tenuto sul palco del Coachella Valley Music and Arts Festival il 21 aprile 2017.

Ecco un estratto della testimonianza video del set del gruppo inglese, condiviso su Instagram da Thom Yorke e soci: