I Radiohead riaprono gli archivi: dal 9 aprile nuova serie di concerti in streaming

I Radiohead torneranno ad offrire ai propri fan, a partire dal prossimo venerdì, 9 aprile, la registrazione integrale di concerti sulla propria piattaforma Radiohead Public Library. Il primo dei documenti che la band di Thom Yorke farà riaffiorare dagli archivi sarà un evento tenuto il 16 gennaio del 2008 al 93ft East di Londra.

L’evento ebbe luogo nel contesto della promozione di “In Rainbows”, album pubblicato dal gruppo nell’ottobre del 2007: lo show, in origine, era previsto presso negozio di dischi Rough Trade East, nella capitale britannica. La grande affluenza di pubblico generata dal tam tam tra appassionati costrinse gli organizzatori, su indicazione delle autorità locali, a riprogrammare la performance la sera dello stesso giorno presso - appunto - il 93ft East, piccolo club dalla capienza di poche centinaia di unità poco distante dal luogo scelto in prima istanza per ospitare l’evento. Nel corso della serata i Radiohead eseguirono questi brani:

SETLIST In Rainbows 15 Step

Bodysnatchers

Nude

Weird Fishes/Arpeggi

All I Need

Faust Arp

Reckoner

House of Cards

Jigsaw Falling Into Place

Videotape

BIS #1 Up on the Ladder

You and Whose Army?

The National Anthem

My Iron Lung

The Bends



La registrazione dello show sarà trasmessa per la prima volta alle 21 di venerdì 9 aprile sul canale YouTube ufficiale del gruppo - a questo indirizzo - e resterà disponibile, gratuitamente, per sette settimane.

La band, all’inizio dello scorso mese di marzo, ha aperto una nuova società, la Spin With a Grin Limited: la mossa lascerebbe presagire la pubblicazione di un nuovo prodotto discografico, che potrebbe non essere necessariamente un nuovo album di inediti ma - in alternativa - un’operazione su titoli di catalogo come “Kid A” del 2000 o “Amnesiac”, del quale quest’anno ricorre il ventennale della pubblicazione.