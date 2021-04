Anthrax, in arrivo ‘qualcosa di grosso’ per il quarantesimo anniversario

I fan della band fondata a New York da Dan Lilker e Scott Ian stiano all’erta: per la prossima estate “qualcosa di grosso” è in arrivo per celebrare i quarant’anni di attività degli Anthrax, che - appunto - mossero i primi passi nella Grande Mela nel luglio del 1981. A rivelarlo, nel corso di un’intervista a Eonmusic, è stato l’attuale batterista della formazione di “Persistence of Time”, Charlie Benante.

“Stiamo lavorando a qualcosa di grosso per giugno, forse per luglio”, ha spiegato il musicista: “Una cosa per celebrare la nostra carriera, lo stiamo mettendo insieme proprio in questo periodo”.

Circa i dettagli Benante è stato evasivo: “Potrebbe essere una roba in live streaming, con un mucchio di canzoni che non abbiamo mai suonato prima. Volevamo qualcosa di speciale, ma attenzione agli annunci, perché - appunto - ci stiamo ancora lavorando”. Nella scaletta, pare, non mancherà “Time”, brano di apertura di “Persistence of Time” che nel 1990 si guadagnò una nomination ai Grammy Awards: “Quella è una delle canzoni che vogliamo fare”, ha aggiunto Benante, “Sì, mi piace”.

Discograficamente parlando gli Anthrax sono fermi al 2016, quando venne spedito sui mercati il loro undicesimo album, “For All Kings”, prova sulla lunga distanza che segnò il debutto di Jon Donais alla chitarra solista dopo l’uscita dal gruppo di Rob Caggiano.