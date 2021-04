Guardate la schiena di Grimes

A Claire Elise Boucher in arte Grimes piace molto l'idea di modificare il proprio corpo. Un paio di anni fa, disse di aver subito un intervento chirurgico sperimentale agli occhi, rimuovendo delle parti dei suoi occhi in modo da non poter più vedere la luce blu. Quasi sicuramente era una presa in giro. Alcuni mesi fa, dopo che Lil Uzi Vert si era fatto incastonare un diamante rosa in fronte, la 33enne musicista canadese ha provocato dicendo che si era fatta impiantare dei chip cerebrali. Probabilmente anche questo era uno scherzo. Ma il tatuaggio che d'ora in poi (salvo successivi interventi) ornerà la sua schiena non è assolutamente uno scherzo.

Ha infatti pubblicato l'immagine del suo dorso sul suo profilo Instagram accompagnandola con queste parole: "rimarrà rossa per alcune settimane, ma saranno bellissime cicatrici aliene".