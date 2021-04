Le belle canzoni di Alex Baroni

Alex Baroni muore a Roma il 13 aprile 2002 a seguito delle ferite riportate in un incidente stradale avvenuto quasi un mese prima, il 19 marzo. La moto su cui viaggiava venne travolta da un’automobile che stava effettuando una improvvida inversione di marcia. Il cantante sbalzato di sella andò a sbattere contro un’altra automobile. Aveva solo 35 anni, una tragedia. Lo vogliamo ricordare con alcune canzoni da lui interpretate, con tre brani che gli sono stati dedicati dalla sua ex compagna Giorgia e con una canzone scritta per lui da Eros Ramazzotti.

“Non dimenticare Disneyland” – Canzone contenuta nell’album “Fuorimetrica” (1994) realizzato da Alex Baroni con i Metrica. Il disco venne prodotto da Eros Ramazzotti che in questo brano duetta con Alex.

“Cambiare” – Con questa canzone Alex Baroni partecipa al Festival di Sanremo 1997 nella sezione Nuove Proposte. Quell'anno non era prevista una classifica finale per le Nuove Proposte. A prevalere furono Paola e Chiara con "Amici come prima".

“In my life” – Cover della canzone dei Beatles contenuta nel sesto album della band di Liverpool pubblicato nel 1965, "Rubber Soul". Il musicista milanese la include nel suo secondo album, “Alex Baroni” (1997).

“Sei tu o lei (quello che voglio)” – Con questa canzone partecipa al Festival di Sanremo 1998 nella sezione Campioni e si posiziona all'undicesimo posto della classifica. A vincere il festival della canzone italiana fu Annalisa Minetti con il brano "Senza te o con te". La canzone è inclusa nel terzo album di Alex Baroni, "Quello che voglio".

“Onde” – Canzone contenuta nel suo terzo album “Quello che voglio” (1998).

“Pavimento liquido” – Canzone contenuta nel suo quarto album “Ultimamente” (1999).

“E il cielo mi prese con sè” – Canzone scritta da Renato Zero contenuta nell’album “Ultimamente” (1999).

“Marzo” – Canzone di Giorgia dedicata ad Alex Baroni. E' uno dei tre inediti inseriti dalla musicista romana nella raccolta pubblicata nel 2002, "Greatest Hits – Le cose non vanno mai come credi".

“Per sempre” – Canzone di Giorgia dedicata ad Alex Baroni inclusa nel suo sesto album pubblicato nel 2003, "Ladra di vento".

“Gocce di memoria” – Canzone di Giorgia contenuta nella colonna sonora del film “La finestra di fronte” di Ferzan Ozpetek dedicata ad Alex Baroni. Anche questo brano è incluso nell'album del 2003, "Ladra di vento".

“Un’emozione per sempre” – Canzone scritta da Eros Ramazzotti per Alex Baroni che però, a causa dell'incidente, non riuscì mai ad incidere. Ramazzotti incluse il brano nell'album "9" pubblicato nel 2003.