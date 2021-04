Cosa ascolta Mick Jagger?

La playlist di Mick Jagger attraversa almeno sei decadi. E mette insieme il classic rock con protagonisti della nuova scena, ma anche rap, soul, r&b e reggae. Con una sorpresa: la presenza di un italiano.

C'è anche il siciliano Alborosie, vero nome Alberto D'Ascolta, vera e propria star del panorama reggae internazionale, tra gli artisti presenti nella playlist che il frontman dei Rolling Stones è solito aggiornare e pubblicare sui social, svelando i suoi ascolti. Jagger l'ha appena aggiornata, inserendo in scaletta pezzi come "Controversy" di Prince, "Body bag" del rapper americano Machine Gun Kelly e di Yungblud, "Key West (Philosopher Pirate)" di Bob Dylan, "Love dies young" dei Foo Fighters, "Trouble man" di Marvin Gaye, "Baara" di Amadou & Mariam (il duo musicale del Mali che piace anche a Jovanotti, che nel 2011 l'ha voluto in una canzone del suo album "Ora", "La bella vita") e Beyoncé ("Already"). Eccola qui sotto:

Jagger è ormai da diversi mesi in vacanza in Italia. Dopo aver soggiornato per diverse settimane in Toscana, ora la voce di "Satisfaction" si trova in Sicilia. Pochi giorni fa ha fatto visita a Monreale ed è rimasto affascinato dal suono dell'organo della cattedrale, lo stesso che Franco Battiato suonò nel 1975 (ingannando il parroco...).