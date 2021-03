Mick Jagger come Franco Battiato

Prosegue il tour siciliano di Mick Jagger. E stavolta il frontman dei Rolling Stones, da mesi turista in Sicilia, fa tappa a Monreale. Come riferito da alcune testate locali, ieri nel primo pomeriggio Jagger è arrivato in compagnia della principessa Vittoria Alliata al Duomo per una visita riservata. Ad accoglierlo è stato don Nicola Gaglio, parroco della cattedrale. All'interno del Duomo, il cantante è rimasto affascinato dall'organo, costruito da Ruffatti di Padova tra il 1957 e il 1967, l'unico in Europa a 6 tastiere, di 61 note ciascuna. E ha chiesto di poterlo sentire suonare.

Piccola curiosità: all'interno della Cattedrale di Monreale Franco Battiato registrò nel 1975 (quando ancora non era il fenomeno pop che sarebbe diventato tra la fine della decade e l'inizio degli Anni '80 con album come "L'era del cinghiale bianco", "Patriots" e "La voce del padrone", grazie a hit come "Up patriots to arms", "Bandiera bianca", "Cuccurucucù" e soprattutto "Centro di gravità permanente") il lato B del suo album "M.

elle le 'Gladiator'". Impiegando proprio il famoso organo. Ne facevano parte i brani "Canto fermo" e "Orient effects". Il musicista Franco Russo, in arte Franko, milanese di nascita ma siciliano d'adozione, che negli anni ha condiviso con Battiato alcune esperienze lavorative, ha raccontato che per riuscire a farsi dare dal parroco l'autorizzazione a suonare l'organo del duomo di Monreale, il cantautore siciliano si fece presentare dal suo fonico come un famoso organista straniero di grande fama. Quando il parroco capì di essere stato ingannato, cacciò Battiato dalla chiesa, ma il cantautore era già riuscito a registrare i suoi esperimenti. .

Sabato Jagger aveva invece visitato Palazzo dei Normanni, a Palermo, sede dell'Assemblea regionale siciliana, accolto dal presidente Gianfranco Micciché. Il leader della band di "(I can't get no) Satisfaction" si è concesso anche una passeggiata a piedi lungo corso Vittorio Emanuele e visite alle botteghe locali.