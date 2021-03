Musicultura, le selezioni live: gli artisti di venerdì 19 marzo

Si tengono al 19 al 28 marzo le audizioni live dei 63 artisti (12 band e 51 solisti) selezionati, fra gli oltre mille iscritti quest'anno, per l'edizione 2021 di Musicultura.

Le audizioni si tengono dal vivo, nel pieno rispetto delle norme anti Covid-19, al Teatro Lauro Rossi di Macerata, di fronte alla giuria di Musicultura e in diretta streaming sui canali social del Festival, con inizio alle ore 21.

Qui potete trovare le schede biografiche di tutti gli artisti in gara; qui potrete scoprire chi si esibirà questa sera, venerdì 19 marzo.