Giuseppe Anastasi, ecco il video di ‘Torneremo a scuola’

E' stato pubblicato il video di “Torneremo a scuola”, brano scritto da Giuseppe Anastasi con la collaborazione di Giulia Anania, Morgana Giovannetti e Daniele Coro incentrato sulla condizione dei bambini durante l’emergenza sanitaria da Covid-19. “‘Torneremo a scuola’ è un brano corale, in tutti i sensi”, ha spiegato al proposito lo stesso artista siciliano: “C’è un bellissimo coro di bambini che mi accompagna nei ritornelli, e non solo! La canzone è stata scritta in ‘coro’, insieme agli amici e colleghi Giulia Anania, Morgana Giovannetti e Daniele Coro [quest'ultimo responsabile anche della produzione], penne sempre sensibili alle tematiche sociali”.

Già autore per, tra gli altri, Arisa, Noemi, Emma, Anna Tatangelo, Michele Bravi, Tazenda, Mauro Ermanno Giovanardi, Francesco Baccini, Mietta e Alexia, Anastasi vanta diverse partecipazioni al Festival di Sanremo - vinto due volte grazie a “Sincerità” (nella sezione Giovani) e “Controvento” (in quella dei Big), entrambe interpretate da Arisa - oltre che a collaborazioni con colleghi e colleghe come Mogol, Lelio Luttazzi, Mauro Pagani, Cheope, Adriano Pennino, Tony Bungaro, Cesare Chiodo, Mario Lavezzi, Ferdinando Arnò, Maurizio Filardo e Federica Abbate: autore della scuderia Warner Chappell Italia, l’artista ha pubblicato la sua ultima prova da cantautore, “Schopenhauer e altre storie”, nel 2020.