Lindemann: guarda il video live di ‘Allesfresser’ dal nuovo film concerto ‘Live In Moscow’

Il duo formato da Till Lindemann e da Peter Tägtgren, Lindemann, hanno annunciato l’uscita di “Live In Moscow”, testimonianza audio e video del concerto portato in scena dal frontman dei Rammstein e dal produttore svedese il 15 maggio 2020 alla VTB Arena di Mosca.

La pubblicazione, che sarà disponibile dal prossimo 21 maggio in Blu-Ray, DVD, CD e vinile, oltre che sulle principali piattaforme digitali, è anticipata dal video live di “Allesfresser”, brano tratto da "F & M”, il secondo album in studio del progetto del leader della band industrial metal tedesca in duo con Tägtgren, pubblicato il 22 Novembre 2019. Ecco la clip:

"Live In Moscow” include brani eseguiti dal vivo durante il concerto di Mosca estratti sia dal primo album dei Lindemann, “Skills in pills”, uscito nel 2015, che dall’ultimo album del gruppo di Till Lindemann e Peter Tägtgre:

Ecco la tracklist:

01. Skills In Pills

02. Lady Boy

03. Fat

04. Frau & Mann

05. Ich Weiss Es Nicht

06. Allesfresser

07. Knebel

08. Home Sweet Home

09. Cowboy

10. Golden Shower

11. Blut

12. Platz Eins

13. Praise Abort

14. Fish On

15. Ach So Gern

16. Gummi

17. Steh Auf