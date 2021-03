Concerti: a novembre il tour di Wrongonyou

Il prossimo mese di novembre avrà inizio il tour nei club di Marco Zitelli in arte Wrongonyou – reduce dalla partecipazione al festival di Sanremo con la canzone "Lezioni di volo" - dove si potranno ascoltare dal vivo i brani del nuovo album "Sono io".

Calendario:

5 novembre 2021 - Bari @ Officina degli Esordi

6 novembre 2021 - Santa Maria a Vico (CE) @ SMAV

27 novembre 2021 - Torino @ Circolo della Musica

29 novembre 2021 - Milano @ Santeria Toscana 31

4 dicembre 2021 - Roma @ Monk

10 dicembre 2021 - Bologna @ Locomotiv Club

11 dicembre 2021 - Roncade (TV) @ New Age Club

I biglietti sono disponibili a partire dalle ore 12.00 di martedì 16 marzo 2021 sul sito di Vivo Concerti e a partire dalle ore 12.00 di domenica 21 marzo 2021 in tutte le rivendite autorizzate. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.