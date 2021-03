Procol Harum, addio all’ex bassista Alan Cartwright

Alan Cartwright, ex bassista dei Procol Harum che militò nella formazione guidata da Gary Brooker tra il 1971 e il 1976, è morto all’età di 75 anni dopo una lotta contro un tumore allo stomaco diagnosticatogli nel 2020. In studio e sui palchi con il gruppo per le session di “Live: In Concert with the Edmonton Symphony Orchestra” del ‘72, “Grand Hotel” del ‘73, “Exotic Birds and Fruit” del ‘74 e “Procol's Ninth” del ‘75, l’artista fu sostituito nel ‘76 da Chris Copping poco prima del concerto ai Museum Gardens di York nel luglio dello stesso anno.

“E’ con grande tristezza e rammarico che annunciamo la scomparsa di Alan Cartwright, membro di lunga data della band dei Procol Harum, che ci ha lasciato nelle prime ore del mattino del 4 marzo”, si legge nella nota ufficiale pubblicata sul sito della band: “Ci ha lasciati in pace, circondato dalle amorevoli cure della sua famiglia. Era un bravo musicista e, cosa più importante, una brava persona, amabile e con un grande senso dell'umorismo. Ci mancherà molto”.