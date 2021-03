Da "Nuova proposta" a "Big". Fasma torna in gara al Festival di Sanremo 2021 e lo fa da giovane campione, dopo la partecipazione dello scorso anno tra gli emergenti con "Per sentirmi vivo". In gara quest'anno il trapper romano canta "Parlami", che racconta nella videointervista che trovate proprio qui sotto:

Segui Rockol su Instagram per non perderti le notizie più importanti!