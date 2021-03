Sanremo 2021, i pronostici degli scommettitori: Ermal Meta in fuga

Dopo la classifica provvisoria delle prime tre serate, gli scommettitori non hanno dubbi: sarà Ermal Meta il vincitore del Festival di Sanremo 2021. Primo nella classifica della giuria demoscopica e anche in quella dell'orchestra, il cantautore di "Vietato morire" - già vincitore nel 2018 in coppia con Fabrizio Moro con "Non mi avete fatto niente" - guida la graduatoria davanti ad Annalisa e a Willie Peyote.

Alla classifica provvisoria si adeguano anche gli scommettitori nell'assegnare le nuove quote ai cantanti in gara. Snai quota l'eventuale vittoria di Ermal Meta con "Un milione di cose da dirti" a 3, quella di Annalisa con "Dieci" a 5 e quella di Willie Peyote con "Mai dire mai (La locura)" a 7,50. Anche un'eventuale vittoria di Francesca Michielin e Fedez, in gara con "Chiamami per nome", è quotata 7,50. Più sotto troviamo Irama e la sua "La genesi del tuo colore" (Snai paga la sua vittoria 10 volte la cifra scommessa) e Arisa con "Potevi fare di più" (12). Poco probabile, secondo l'agenzia di scommesse, un'eventuale vittoria di Max Gazzè, di Orietta Berti, di Francesco Renga o di Aiello (quotati 50), dei Coma Cose, di Gio Evan o di Ghemon (dati a 75). Del tutto improbabile il trionfo di Random o di Bugo, le cui vittorie vengono pagate 100 volte la cifra scommessa (se si punta un euro su Random o su Bugo, se ne vincono 100).

Anche Sisal dà come favorito Ermal Meta, quotato a 2.50. Medaglia d'argento per Annalisa, la cui vittoria è pagata 5 volte la cifra scommessa. Sul gradino più passo del podio Willie Peyote, quotato 7,50. Più sotto troviamo Francesca Michielin e Fedez e Irama (9), Arisa e Maneskin (12). Outsider Aiello, Bugo, Francesco Renga, Ghemon, Gio Evan, Max Gazzè e Random: le loro vittorie sono pagate da Sisal 100 volte la cifra scommessa.

Ermal Meta primo anche per Eurobet: la vittoria della sua "Un milione di cose da dirti" è data a 2.50. Seguono anche in questo caso Annalisa (4.50) e Willie Peyote (8). Fanalino di coda per Bugo e Random (81).