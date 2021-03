Sanremo 2021, la classifica dopo le prime tre serate: Ermal Meta è ancora primo

La terza serata del Festival di Sanremo 2021 si è conclusa con lo svelamento della classifica provvisoria dopo le prime tre serate. In testa c'è Ermal Meta.

La terza serata, dedicata alle cover, ha visto i big esibirsi su alcuni classici della canzone d'autore italiana: le esibizioni sono state giudicate dai membri dell'orchestra, i cui voti sono andati a sommarsi a quelli della giuria demoscopica, chiamata ad esprimersi nel corso delle prime due serate.

Prima è stata mostrata la classifica provvisoria riferita esclusivamente alla terza serata: i risultati avranno un peso del 25% sulla classifica finale della quinta serata.



1. Ermal Meta con Napoli Mandolin Orchestra - "Caruso"

2. Orietta Berti con Le Deva - "Io che amo solo te"

3. Extraliscio e Davide Toffolo con Peter Pichler - "Medley Rosamunda"

4. Willie Peyote con Samuele Bersani - "Giudizi universali"

5. Arisa con Michele Bravi - "Quando"

6. Maneskin con Manuel Aggnelli - "Amandoti"

7.

Annalisa con Federico Poggipollini - "La musica è finita".

8. Max Gazzè con Magical Mistery Band - "Del mondo"

9. La Rappresentante di Lista con Donatella Rettore - "Splendido splendente"

10. Ghemon con Neri Per Caso - "Medley L'essere infinito (L.E.I.)"

11. Lo Stato Sociale con Francesco Pannofino ed Emanuela Fanelli - "Non è per sempre"

12. Gaia con Lous And the Yakuza - "Mi sono innamorato di te"

13. Irama - "Cyrano"

14. Colapesce Dimartino - "Povera patria"

15. Fulminacci con Valerio Lundini e Roy Paci - "Penso positivo"

16. Malika Ayane - "Insieme a te non ci sto più"

17. Noemi con Neffa - "Prima di andare via"

18. Madame - "Prisencolinensinainciusol"

19. Francesco Renga con Casadilego - "Una ragione di più"

20. Fasma con Nesli - "La fine"

21. Francesca Michielin e Fedez - "E allora felicità Medley"

22. Aiello con Vegas Jones - "Gianna"

23. Bugo con Pinguini Tattici Nucleari - "Un'avventura"

24. Gio Evan con i finalisti di The Voice Senior - "Gli anni"

25. Random con i Kolors - "Ragazzo fortunato"

26. Coma Cose con Alberto Radius e i Mamakass - "Il mio canto libero"

Accorpando i punteggi ottenuti dai big nel corso della terza serata con quelli delle prime due serate, è stata dunque stilata una graduatoria provvisoria che fa riferimento alle prime tre serate complessive:

1. Ermal Meta

2. Annalisa

3. Willie Peyote

4. Arisa

5. Irama

6. Lo Stato Sociale

7. Malika Ayane

8. Extraliscio e Davide Toffolo

9. Orietta Berti

10. Maneskin

Nel corso della quarta serata si esibiranno di nuovo tutti i 26 big, cantando stavolta le proprie canzoni: a giudicare le esibizioni saranno i giornalisti accreditati. L'esito avrà un peso del 25% sulla classifica finale.

La quinta serata vedrà esibirsi nuovamente tutti i big, votati dal pubblico da casa tramite il televoto.

L'esito andrà a comporre l'ultimo quarto del totale delle votazioni delle cinque serate, insieme ai voti della demoscopica, dell'orchestra e della sala stampa: i tre che nella media delle votazioni avranno ottenuto i punteggi più alti accederanno alla finalissima. A decretare il vincitore saranno il televoto, la giuria demoscopica e la sala stampa: le votazioni avranno un peso rispettivamente del 34, del 33 e del 33% sul risultato finale. .