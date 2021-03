I Metallica suonano "Battery" per celebrare i 35 anni di "Master of puppets". Video

Per celebrare il trentacinquesimo anniversario del loro iconico album "Master of Puppets", i Metallica si sono esibiti ieri sera al "Late Show with Stephen Colbert" ed hanno eseguito “Battery”.

Stephen Colbert li ha presentati così:

“Il loro album "Master of Puppets" fu pubblicato 35 anni fa oggi, ed il suo impatto è stato tale da essere incluso nel National Recording Registry della Biblioteca del Congresso. Ed ora con ‘Battery’, i Metallica!”

L'assolo attesissimo di Kirk Hammett è stato all'altezza, così come l'intera performance della band, che ci ha restituito un gruppo che in piena pandemia esibisce una forma strepitosa, tutto considerato. Quando "Master of Puppets" uscì nel 1986, ben prima di essere decretato da buona parte della critica specializzata il più grande album thrash della storia e di diventare una pietra miliare per la formazione e per l'intero genere metal, i Metallica partirono in tour per promuovere l'album come supporter di Ozzy Osbourne.

I Metallica, il cui ultimo album "Hardwired … To Self-Destruct" risale al 2016, celebrano quest'anno anche i 40 anni di carriera: il culmine delle celebrazioni dovrebbe avvenire in modalità live, con l'esibizione da headliner programmata per due sere di seguito all'Aftershock Festival di Sacramento, in California, l'8 e il 10 ottobre prossimi.