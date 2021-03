Arrestato il rapper OMB Peezy

Il rapper OMB Peezy è stato arrestato ad Atlanta, come riferisce il quotidiano locale The Atlanta Journal-Constitution, con l'accusa di assalto aggravato e possesso di arma da fuoco letale. Le accuse sono relative alla partecipazione a una sparatoria avvenuta durante le riprese di un video di Roddy Ricch e 42 Dugg.

Il luogo e la data della sparatoria: lo scorso 21 febbraio a Wells Street, dove tre uomini sono restati feriti (e sono in condizioni stabili, come dichiarato dalla polizia) ed un altro è stato arrestato per possesso di droghe, anche se sembra che il reato non sia correlato alla sparatoria.

Il tempismo per OMB Peezy è notevole: proprio domani, infatti, uscirà il suo nuovo album "Too deep for tears".

La sua cauzione, fissata a 60.000 dollari, è abbastanza bassa perchè il rapper torni presto in libertà.

Sia Roddy Ricch che 42 Dugg sono rimasti illesi durante la sparatoria.