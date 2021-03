Sanremo 2021, guarda i video di tutte le canzoni

Dopo il primo passaggio sul palco dell'Ariston, approdano su YouTube i video delle esibizioni dei cantanti in gara al Festival di Sanremo 2021 di ieri sera e anche i videoclip ufficiali delle canzoni. Da Annalisa a Fasma, passando per Colapesce Dimartino, Francesca Michielin e Fedez, i Maneskin: ecco tutte le clip.

Segui Rockol su Instagram per non perderti le notizie più importanti!