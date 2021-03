Sanremo 2021, le quote dei bookmaker a poche ore dall'inizio del festival

Ancora qualche ora e si alzerà il sipario sulla 71esima edizione del festival di Sanremo. Una edizione che, comunque vada, è già entrata nella storia a causa di una gestazione oltremodo travagliata a causa dell'epidemia da Coronavirus che ormai da un anno sconvolge il nostro quotidiano.

Ancora qualche ora e poi potremo godere dello spettacolo musicale che culminerà nella finale che si terrà al teatro Ariston di Sanremo il prossimo sabato 6 marzo. Un paio d'ore dopo la mezzanotte, ormai sconfinati nella giornata di domenica, conosceremo il nome del vincitore della gara canora più seguita dagli italiani.

Ancora qualche ora per quanti di voi sono appassionati di scommesse per affidare il proprio pronostico a una agenzia prima che sia dato il via. Così da poter dire, una volta conclusasi la tenzone rivierasca, 'io l'avevo detto!'...ed avere incassato la vincita.

Abbiamo consultato quattro agenzie di scommesse e i favoriti principali per la vittoria finale sono Colapesce e Dimartino. Nella rosa dei più accreditati anche Francesca Michielin e Fedez, i Maneskin, Willie Peyote. Se vi piace l'azzardo potete puntare su Orietta Berti, la meno accreditata tra i concorrenti in gara (tranne che per Eurobet che indica gli Extraliscio e Davide Toffolo come i più improbabili candidati alla vittoria del festival).

A seguire le quote proposte dalle quattro agenzie di scommesse online che abbiamo preso in esame. Buon festival di Sanremo a tutti e che vinca il migliore!

Snai

Colapesce e Dimartino 5.50

Willie Peyote 7.50

Francesca Michielin e Fedez 7.50

Maneskin 7.50

Madame 10

Coma Cose 10

Aiello 10

Max Gazzé 12

Fulminacci 12

La Rappresentante di Lista 12

Ermal Meta 12

Irama 15

Arisa 15

Bugo 15

Lo Stato Sociale 20

Malika Ayane 20

Noemi 20

Gaia 25

Annalisa 25

Ghemon 25

Fasma 50

Gio Evan 50

Extraliscio e Davide Toffolo 50

Francesco Renga 50

Random 75

Orietta Berti 100



Sisal

Colapesce e Dimartino 5

Francesca Michielin e Fedez 7.50

Madame 7.50

Maneskin 7.50

Willie Peyote 7.50

La Rappresentante di Lista 9

Aiello 12

Bugo 12

Coma Cose 12

Ermal Meta 12

Noemi 12

Irama 16

Max Gazzé 16

Arisa 20

Fulminacci 20

Gaia 20

Lo Stato Sociale 20

Malika Ayane 20

Annalisa 25

Ghemon 33

Gio Evan 33

Fasma 50

Francesco Renga 50

Random 50

Extraliscio e Davide Toffolo 66

Orietta Berti 66



Eurobet

Colapesce e Dimartino 5

Francesca Michielin e Fedez 5

La Rappresentante di Lista 6

Maneskin 6

Aiello 6

Madame 7

Willie Peyote 11

Irama 11

Arisa 11

Ermal Meta 11

Fulminacci 11

Bugo 15

Noemi 15

Coma Cose 17

Gaia 17

Fasma 17

Annalisa 17

Lo Stato Sociale 21

Malika Ayane 23

Gio Evan 26

Max Gazzé 26

Francesco Renga 31

Ghemon 36

Random 51

Orietta Berti 51

Extraliscio e Davide Toffolo 101



Lottomatica

Colapesce e Dimartino 5.50

Francesca Michielin e Fedez 6.50

Maneskin 7.50

Willie Peyote 7.50

Aiello 9

Madame 9

La Rappresentante di Lista 12

Ermal Meta 12

Coma Cose 12

Arisa 13

Bugo 14

Max Gazzé 15

Irama 15

Fulminacci 20

Noemi 20

Gaia 20

Annalisa 20

Lo Stato Sociale 20

Malika Ayane 20

Ghemon 25

Gio Evan 30

Extraliscio e Davide Toffolo 35

Francesco Renga 40

Fasma 40

Random 40

Orietta Berti 50