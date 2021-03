Sanremo 2021, Noemi: "Possiamo uscire dalle crisi anche più forti"

L'ultimo album tre anni fa. Poi un lungo silenzio. Noemi lo interrompe con "Glicine", tornando ad esibirsi sul palco dell'Ariston, calcato in passato numerose volte, dalla partecipazione del 2010 con "Per tutta la vita" a quella del 2018 con "Non smettere mai di cercarmi". E lo fa con una nuova immagine, più snella e slanciata rispetto al passato. I cambiamenti della sua vita la cantante romana li racconta anche nel nuovo album, in uscita venerdì 5 marzo. Si intitola non a caso "Metamorfosi" e ne fa parte anche il brano in gara al Festival di Sanremo 2021, che parla di una donna che prova a rialzarsi dopo una relazione tormentata: "Ora che / non poso più tornare / a quando ero bambina / ed ero salva da ogni male / e da te", canta nel testo.

"Di questo brano mi piace il fatto che si percepisca la nascita di una nuova energia, perché i periodi di crisi ci danno la possibilità di metterci in discussione e di uscirne ancora più forti", dice Noemi.

Il pezzo è firmato da Tattroli, Ginevra Lubrano, Dario Faini e Francesco Fugazza. Tra gli autori delle canzoni del nuovo album ci sono invece anche Franco126 e Neffa.