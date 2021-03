Il Download Festival 2021 rimandato al 2022 con Iron Maiden, Kiss e Biffy Clyro

Contrariamente ai festival di Reading e Leeds e il Creamfields, un’altra grande manifestazione musicale britannica - dopo Glastonbury - ha scelto mancare all'appuntamento con i fan originariamente previsto per la prossima estate a causa delle incertezze dovute l’emergenza sanitaria da Covid-19: il Download Festival di Donington Park, in Gran Bretagna, rassegna di riferimento per gli appassionati di metal, heavy e hard rock, ha fatto sapere di aver cancellato la propria edizione 2021, confermando però già da subito gli headliner per l'edizione 2022.

La tre giorni avrà luogo tra il 10 e il 12 giugno del prossimo anno: per il momento gli organizzatori - la società Festival Republic, controllata della multinazionale americana Live Nation, la stessa dietro a Reading e Leeds e Creamfields - hanno annunciato solo i tre headliner, ovvero Kiss (per il 10 giugno), Iron Maiden (per l’11) e Biffy Clyro (per il 12). I biglietti saranno messi in vendita a partire dal prossimo 5 marzo: se dovesse ripetersi l’exploit al botteghino verificatosi per le prevendite del festival di Reading e Leeds, i tagliandi potrebbero andare esauriti nel giro di 72 ore.

“Come tutti, siamo rimasti enormemente delusi quando la pandemia ha costretto alla cancellazione il Download 2021, che sarebbe stata la settima volta dei Maiden come headliner al festival”, ha fatto sapere il frontman della band di “The Number of the Beast” Bruce Dickinson: “Quindi siamo lieti di essere invitati di nuovo, e di realizzare la nostra ambizione di suonare a Donington Park in ogni decennio, dagli anni '80 in poi. Questo evento, per noi, è un terreno consacrato”.

“Download sarà il culmine di 47 anni di spettacolo”, ha fatto sapere - dal canto suo - Gene Simmons dei Kiss: “Il nostro sarà un addio alla Gran Bretagna degno di questo luogo: il pubblico del Download è il migliore. Saremo pronti a tutto”.